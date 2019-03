Pärnits: hoian Baltikale pöialt

Ülemiste tegevjuht Guido Pärnits Foto: Liis Treimann

Brändide vähendamine toob Baltikale tõenäoliselt kaasa nii kaupluste kui ka käibe vähenemise, kuid kasumlikkuse taastamiseks on see ka vajalik.

Ülemiste keskuses on Baltikal neli poodi ja brändide kokkutõmbamisega võib arvata, et ühe nad tõenäoliselt sulgevad. "See ei ole meile midagi traagilist, vabast kaubanduspinnast on pidevalt puudus," kinnitas Ülemiste kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits, kes kinnitas, et tema hoiab Baltikale uute muutuste järel pöialt, et neil ikka hästi läheks.

Jaekaubanduses ei ole praegu just hiilgav aeg ning seepärast oleks poodide vähendamine ka loogiline samm. "Samas ma ei karda, et eestlased peaksid nüüd Baltika või Baltmani asemel ostma ainult H&Mi poodides, suurtesse keskustesse, meile, Kristiinesse ja Rocca al Maresse nad jäävad kindlasti alles," ütles ta.

Pigem võiks Pärnitsa sõnul küsida, kui õigustatud oli Baltika varasem poliitika olla koduturul absoluutselt igas kohas kohal. "Ka näiteks H&Mi kaupluste arvu kasvatamisel on mingi piir ees, millest alates hakkavad nad end ise ära sööma. Baltikal tuli see lagi ka iseenesest ette," lisas Pärnits.

Koos poodide sulgemisega võib arvata, et käive Baltikal kaob, aga küsimus ei olnud Pärnitsa sõnul Baltika käibes, vaid kasumlikkuses. "Lisaks sotsiaalsetele ja muudele aspektidele peab iga ettevõte ikkagi omanikule kasumit teenima, nii et käivet võib ju kasvatada, aga küsimus on ikka lõpptulemuses," lisas ta.

Teine tähelepanek, mille Pärnits praegu avalikkusele antu põhjal välja tõi, oli asjaolu, et Eestis on tootmine ikkagi kallis ja teiste suurtega võistlemisel liigagi.

Baltika teatas esmaspäeva hommikult börsile, et liidab kaubamärgid Monton, Mosaic ja Bastion. Kontsernil on Tallinnas 27 kauplust, millest neli Ülemiste keskuses. Cityconi kahes kaubanduskeskuses on neil kaheksa kauplust.