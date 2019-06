Tallinna hiigelhaigla plaanid võtavad ilmet

Tallinna linnavolikogu võttis tänasel istungil vastu tulevase Tallinna Haigla kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Selline hakkab välja nägema Tallinna Haigla Lasnamäel. Foto: Tallinna linnavolikogu

„Selle tänase otsusega on taas üks suur samm uue ja moodsa Tallinna Haigla suunas on tehtud,“ sõnas linnavolikogu esimees Tiit Terik, kelle sõnul on detailplaneering igati tulevikku vaatav, sisaldades muu hulgas ka võimalikku trammiteed haiglasse.