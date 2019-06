„Ei saa öelda, et pangad oleks üle piiri läinud“

Foto: Andras Kralla

Kui pank ettevõtte konto sulgeb, kuuleb ta sageli kliendi offshore- või riiulifirmadest partnerite kohta selgitusi, et Venemaal või Ukrainas niiviisi äri käibki, rääkis Swedbanki ettevõtete panganduse ja rahapesu tõkestamise valdkonna juht Henri Vaher.

„Oluline on aru saada, et tänases muutunud maailmas enam ei käi,“ rääkis Vaher Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema hinnangul ei saa väita, et pangad oleks kontode sulgemisega üle piiri läinud.