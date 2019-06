BLRT toetus on EASi selle aasta suurim

EASi toetust on sel aastal saanud nii idufirma Ampler Bikes, Tallinna börsi ühe suurima investori Sven Lennart Alp­ståli firma AS Luksusjaht kui ka Veeteede Amet. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Sel nädalal selgus, et BLRT tütarfirma Marketex Marine OÜ kavatseb EASi toel investeerida tootmisvõimekusse 10 miljonit eurot. EAS panustab projekti miljon eurot, mis on suurim toetus, mis EAS sel aastal välja on andnud ühele ettevõttele.

Nimelt luuakse projekti käigus veealuste ja ujuvate naftatootmise ühendussüsteemide tootmisvõimekus, selgub EASi toetusesaajate nimekirjast. Tegemist on osaga suuremast investeerimisplaanist. Pärast majandusaasta tulemustest teavitamist ütles BLRT Grupi juhatuse esimehe Veronika Ivanovskaja, et ettevõte on pannud lähiaastateks kokku ligi 200 miljoni euro suuruse investeerimiskava, mis "võimaldab kontsernil tõusta põhitegevussuundade edendamisel uuele tasemele".