Sillamäe Sadam tegutseb kadestusväärse kasumlikkusega

Sillamäe Sadam Foto: Raul Mee

Eesti suuruselt teine sadam teenis mullu omanikele ligi 11 miljonit eurot ärikasumit, selgus ettevõtte Infopanka jõudnud majandusaasta aruandest.

Sillamäe Sadama käive oli seejuures 23 ,4 miljonit eurot, mis teeb rentaabluseks üle 46 protsendi. Tõsi on see, et aasta varem oli rentaablus veelgi suurem. Käive kasvas aastaga 1,1 miljoni euro võrra.