Merkeli truust liitlasest sai uus Juncker

Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Tallinnas Eesti eesistumise ajal. Foto: LIIS TREIMANN, Postimees/Scanpix

Euroopa Komisjoni uueks presidendiks saab maratonläbirääkimiste tulemusel praegune Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen, juhul kui Ülemkogu otsust kinnitab ka europarlament.

Von der Leyen on olnud ustav kaaslane praegusele Saksamaa kantslerile Angela Merkelile, võttes vastu ministripositsioone tema kabinetis alates 2005. aastast, mil Merkel sai esmalt liidukantsleriks. Saksa ajaleht Bild vahendas, et von der Leyen võtaks ametikoha vastu, kui seda talle pakutakse. Kristlike konservatiivide ridadesse kuuluv von der Leyen on intervjuudes väljendanud, et näeb Euroopa Liitu liikumas rohkem föderaliseerumise poole.