Euroopa Komisjoni uus president võidi valida tagatoas

Riigikogu liikme Marko Mihkelsoni sõnul jääb inimeste jaoks arusaamatuks ning läbipaistmatuks, kuidas jõuti selle lahenduseni, miks sai just Saksamaa kaitseministrist tulevane Euroopa Komisjoni president. Foto: Erik Prozes

Saates „Globaalne pilk“ jäid riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets eriarvamustele, kas Euroopa Komisjoni uue presidendi Ursula von der Leyeni valik peegeldab rahva häält või mitte.

„Ärme palun võib-olla päris niisugust muljet jäta, et nüüd kuskil tagatubades valiti need inimesed. Me räägime valitsusjuhtidest, kes tegelikult kogu Euroopa Liitu juhivad. Siis võiks ka olla Eesti kontekstis niisugune tagatuba, aga päris nii ikkagi ju ei saa öelda,“ lausus Kasemets.