Eesti firmad tõmbavad Vene tootjate pärast koomale

Kohila Vineer on pidanud Venemaa kasvanud tootmismahu ja odavama hinna tõttu tooteportfelli ja hinna üle vaatama ning tootmist korrigeerima. Foto: Eiko Kink

Venemaa tootjad on Euroopa vineeri- ja spooniturule paisanud madalama hinnaga kaupa, mis sunnib Eesti firmasid toodangumahtu vähendama ja ka töötajate arvu üle vaatama.

Spoonitootja Valmos OÜ on hinnataseme languse tõttu otsustanud vahetusi lühendada. "Me oleme praegu saanud hakkama niimoodi, et me ei ole pidanud koondama. Tean, et konkurendid on tootmismahtu või vahetuste arve vähendanud ja meie oleme ka natukene," ütles Valmose finantsjuht Anti Raime.