Vanemad saadavad laste nimel CV-sid

Tööle kandideerimise protsess on enamasti asjalik ja konstruktiivne, aga mitte alati. 15. sünnipäeva tähistava Manpower Eesti töötajad panid kokku lõbusad tõestisündinud seigad värbamistest, kirjutab Äripäeva teemaveeb Sekretär.ee

Tihtipeale saadavad ema või vanaema CVsid laiali, et laps või lapselaps niisama kodus ei passiks. Foto: Antonio Guillen Fernández

Üldjuhul tuleb kandidaat tööintervjuule üksi, aga tuleb ette ka erandeid. Sagedamini võetakse elu sunnil kaasa väikelaps, harvemini koer või mõni muu lemmikloom. Kui neil puhkudel võib eeldada, et tegu on eriolukordadega, siis üha sagedamini on täisealisel kandidaadil tööintervjuul kaasas kas ema või vanaema. Tihtilugu on nemad ka tööle kandideerimise taga: vormistanud lapsele või lapselapsele CV ja saatnud avalduse, et see tegevusetult kodus ei passiks.