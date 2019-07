Käsitööõlleturg korrastub: alguses on kõik ju vahva ja sõbrad kiidavad...

Seitse aastat käsitööõlle jaemüügiga tegelenud Karmo Tüür rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et niinimetud hipsteriõlu ei muutu kunagi peavoolutooteks, vaid jääb kalliks rätsepaülikonnaks. Valdkonna buum on möödas, käib aktiivne turu ümberkorraldamine.

Karmo Tüür. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Ma mäletan, et kui teie väike pood Tartu südalinnas alustas, olid Eesti käsitööpruulikojad alles lapsekingades, müüsite importkaupa ja kohalikku toodangut sai poolenisti nagu leti alt. Nüüd on riiulid lookas. See vist oli seitse aastat tagasi?