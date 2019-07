Uuring: USAs vähenevad intressimäärad esimest korda 10 aasta jooksul

Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi juht Jerome Powell võib peagi jõuda olulise otsuseni tuua esimest korda kümne aasta jooksul intressimäärasid allapoole. Foto: EPA

Analüütikud on veendunud Föderaalreservi otsuses vähendada intressimäärasid 0,25 protsendi võrra juulis, selgub Reutersi uuringust. Võimalik, et see ei jää ainsaks intressimäärade langetamiseks sel aastal, kui arvestada USA-Hiina jätkuvat kaubandussõda.

Föderaalreservi liikmed on juulis juba tugevalt vihjanud määruste lõdvendamisele, mis on viinud USA aktsiad rekordiliste tulemusteni. Selline otsus annaks kinnitust ka 16.–24. juulil toimunud uuringus küsitletud majandusanalüütikute prognoositule. See oleks esimene intressimäärade vähendamine viimase kümne aasta jooksul USAs.