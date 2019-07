Sooman: noored ostavad kinnisvara keskmisest uljamalt

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Sooman soovitab noortel kalli kinnisvara ostjatel rahulikult tegutseda, sest praegune soodne seis majanduses ei kesta igavesti. Foto: Andres Haabu

"Ohutuled plingivad ammu juba," ütleb Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman, kes on veendunud, et praegune majanduslik seis pole igavene ja sellega peaksid arvestama kõik praegu suuri kinnisvara tehinguid tegevad noored.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et noored, kes on endale juba nii-öelda jalad alla saanud ja iseseisvat elu alustanud, on kinnisvara ostudes ka natukene keskmisest uljamad. Praeguseks on noorte eelistus jõudnud sinnamaani, et ostetakse muu hulgas elukohaks valitud piirkonna kõige väärtuslikumaid kortereid.