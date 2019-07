Taanlased ohustavad Vene gaasitoru ajakava

Nord Stream 2 gaasitoru Venemaal Kingisepa linna juures. Foto: Iliya Pitalev, Scanpix

Kui taanlased Venemaalt alguse saava vastuolulise gaasitoru Nord Stream 2 jaoks lähinädalatel luba ei anna, satub ohtu selle planeeritud käikulaskmine selle aasta lõpus, kirjutab Financial Times.

9,5 miljardit eurot maksma minev gaasitoru hakkab transportima gaasi Kremli võimu all olevast Gazpromist Saksamaale ja selleks on juba saadud luba mitmelt Läänemere-äärselt riigilt, aga mitte Taanilt. Taani energiaagentuurile esitatud loataotlused ootavad vastust kuude viisi, mis on gaasitoru planeeritud avamisaja aasta lõpul tugeva kahtluse alla seadnud.