Elektriautod hakkavad vallutama Euroopa autoturgu

2025. aastaks on viiendik Euroopas toodetud autodest elektriautod. Foto: Raul Mee

Euroopa autotootjad toovad tohutu kiirusega järgmise kolme aasta jooksul turule uusi elektriautode mudeleid, selgub T&A prognoosist.

Euroopa Transpordi ja Keskkonna Föderatsiooni (T&A) prognoosi kohaselt võib elektriautode mudelite arv 2021. aastaks kolmekordistuda. Seega kolme aasta pärast on turule toodud 214 uut elektriauto mudelit, selhulgas 92 täiselektriauto ja 118 pistikhübriidi mudelit. Eelmise aasta lõpuks oli loodud 60 elektriauto mudelit, selle aasta lõpuks prognoositakse, et Euroopa turul on olemas 98 erinevat elektriauto mudelit.