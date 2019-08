Iduettevõtete maania tekitab depressiooni

Idufirmadest saab ükssarvikuks vaid marginaalne osa. Foto: Raul Mee

Iduettevõtete edulugudest pimestatud noorel on kerge mängida maha kogu oma vara ja langeda läbikukkumise pärast depressiooni, rääkis iduettevõtete lektor ja konsultant Anu Ruul, kes on selliseid juhtumeid mitu korda näinud.

EBSi ja TalTechi lektor Anu Ruul ütles, et on küll väga suur iduettevõtete innovatsiooni fänn, kuid on hästi suur vahe, kas iduettevõte tehakse pimesi või teadlikult. Ta selgitas, et ta on näinud palju pimedat usku, kus ei ole tegelikult validatsiooni, teadlikkust, mõõtmist, vaid on meediast kuuldu ja nähtu, et iduettevõtte loomine on äärmiselt lihtne. „Hakkan täna start-up'ima ja homme olen miljonär, teen suure väljumise või saan ükssarvikuks,“ kirjeldas Ruul paljude noorte suhtumist sel nädalal Äripäeva raadio hommikuprogrammis.