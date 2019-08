Raadiohommikus: millist pensionireformi oleks tegelikult vaja?

Esmaspäevases hommikuprogrammis on külas LHV asutaja Rain Lõhmus (vasakul). Foto: Andras Kralla

Esmaspäevases hommikuprogrammis on põhiteemaks pensionireform, mida koalitsioon nädala alguses arutama hakkab. Kui ohtlik on kogumispensioni sammaste lammutamine ja mis võiks päästa tuleviku pensionärid vaesusest, kuuleme Swedbank Investeerimisfondide juhilt Kristjan Tamlalt ja LHV asutajalt Rain Lõhmuselt.

Räägime ka sellest, kuidas läheb ehitusmaterjalitootjatel ja advokaadibüroodel. Nende valdkondade kohta on Infopangal ilmunud värske konkurentsiraport ja ootame sel teemal stuudiosse kõnelema raportite koostajat Sigrid Kõivu.

Lisaks uurime, mis põhjusel valutab restoraniärimees Kristjan Peäske südant kogukonna ja Eesti laste pärast ning mida annab ettevõttele juurde vastutustunne ühiskonna ees.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates arutletakse kõige olulisemalt teemal – mis seisus on Eesti majanduse ja kaubanduse tervis. Kas algav nohu võib üle minna palavikuks?

Saates astuvad üles Tallinna Kaubamaja Grupi juht Raul Puusepp ning Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak. Saatejuht on Meelis Mandel.

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Saates on külas Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja Margo Loor. Margo on alates 1998. aastast teinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel.

Seekordses saates räägime argumenteerimisoskuste arengust Eestis, argumenteerimisest juhtimises ja sellest, kuidas erinevad juhtimiskultuurid argumenteerimisoskusi mõjutavad. Saatejuht on Sigrid Hiis.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Hooaja avasaade keskendub elektrimopeedide tootja Stigo OÜ tegemistele. Saates on külas ettevõtte juht Ardo Reinsalu, kellega on juttu nii elektritõukside võidukäigust tervikuna, aga ka sellest, mis ootab ees Stigot. Reinsalu räägib saates ka sellest, kuidas näeb välja tootmine Hiinas. Saatejuht on Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saate esimeses pooles räägib ennast mitmes riigiasutuses tõestanud Taimar Peterkop sellest, mis eristab tõelisi tippjuhte väga headest juhtidest ja mida on õppida avaliku sektori juhtidelt.

Uku Randmaa kõneleb teises saatepooles sellest, kuidas elu on palju enamat kui tuim Exceli tabelite nühkimine. 56aastane ehitusettevõtja ei astunud kaheksa kuud kordagi kuivale maale ega näinud teisi inimesi – ta osales Golden Globe Race'l, kus purjetajatel tuleb üksi ümber maailma seilata kordagi kaldale astumata.

Ettekanded on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil. Moderaator on Meelis Mandel.

