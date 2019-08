Rentnikud lahkuvad T1st, mahajääjad ei kaota lootust

T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuses on ruumi laiutada. Foto: Andras Kralla/Äripäev

“Sõbrad, annan teada, et me sulgeme oma poe T1 keskuses. Kui kurb seda tunnistada ka ei ole, eksisin ma oma otsusega. /.../ Ma tunnen, et ma olen nagu eksinud koer, kes jookseb aastaid mööda tänavaid ja ei leia oma kodu.”

Nii seisab väikese šokolaadipoe Chocelite’i Facebooki seinal. Enne asusid nad Rocca al Mare kaubanduskeskuses, aga selle läheduses toimunud teetööd mõjutasid külastatavust ja poe käivet. Nii otsustasid nad panna poe püsti uues kohas, T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuses, kirjutas Chocelite’i juhataja ja omanik Anna Sedaševa. “Kahjuks T1s kahanes meie käive veelgi. Minu jaoks on see täielik tragöödia ja arusaamatus, sest ma ei mõista, miks läheb ühes ilusas, säravas ja meeldivas kaubanduskeskuses meie poekesel nii halvasti. /.../ Kus on kõik kliendid? Kelle nimel me pingutame?” seisab postituses.