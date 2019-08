Sisustaja: antiigileiud võivad tulla ka prügikasti kõrvalt

Kodu ostes või olemasolevat uueks looma asudes on mõtted juba värsketel ideedel. Antiigikaupmees soovitab enne vana kraami äraviskamist see hoolikalt üle vaadata - väärtus võib peituda esemes, mida ise hinnaliseks pidada ei oskakski, kirjutab augustikuine Sisustaja.

Hõbeserviisid, eestiaegsed nõud, raamatud, väärtuslik nikerdustega mööbel – see on vaid napp nimekiri esemetest, mida Jaanus Idla äridesse inimesed pakkuma on tulnud ning mis sõna otseses mõttes prügikasti kõrvalt leitud ja üles korjatud. Nii soovitabki ta kolimise või remondi käigus spetsialistil ruumid üle vaadata.