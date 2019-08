6 sammu täiusliku töökuulutuse koostamiseks

Töökuulutus peab olema strateegiliselt koostatud Foto: Shutterstock

Vaid kuue sammu abil saad koostada töökuulutuse, mis jääb silma ja inspireerib potentsiaalseid huvilisi kandideerima.

Enamik töökuulutusi on igavad. Aeg on edasi läinud, aga töökuulutusi koostatakse sageli samamoodi nagu siis, kui kandidaadid saatsid oma sooviavaldusi faksi teel. Need töö kuulutused üldjuhul ei inspireeri sobivaid inimesi kandideerima ega ava ettevõtte potentsiaali ja võimalusi. Hea uudis on aga see, et üsna lihtne on end selle igava massi seast nähtavaks teha.