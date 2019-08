Tarand ja Kasekamp: ärme lammuta ise oma loodut!

Toompea loss. Foto: Liis Treimann

Eesti riik püsib kindlana, kuni kestab reeglitepõhine maailmakord, mistõttu peame vältima segaste signaalide andmist ning olema partnerite silmis usaldusväärsed, rõhutasid 20. augustile pühendatud Äripäeva raadio saates "Kuum tool" ekspeaminister Andres Tarand ja Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp.

Riikide hea tahe võidelda ühiste eesmärkide nimel, näiteks kliima soojenemise vastu, läheb kaotsi kaubandussõdade ajastul, kui vanguvad senise rahvusvahelise süsteemi alustalad. "Väikesele riigile nagu Eesti on eriti oluline, et oleks reeglitepõhine maailmakord; kui see purustatakse, saavad väikesed kõige enam kannatada," rääkis Kasekamp. "Hiina tõuseb ja Donald Trump arvestab, et noh, nüüd on viimane aeg talle talle ära teha - enne, kui positsioonid vahetuvad."