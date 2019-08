Seekordne G7 kohtumine kujuneb ajalooliseks

Prantsusmaa presidendil Emmanuel Macronil (esiplaanil) jätkub USA presidendi Donald Trumpi kohta kriitikat üksjagu. Foto: Scanpix

Esimest korda enam kui 40 aasta jooksul ei lõpe maailma juhtivate tööstusriikide ehk G7 tippkohtumine väga suure tõenäosusega ühisavaldusega.

Kolmapäeval peetud pressikonverentsil ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et G7 kohtumise eel ei maksa arvata, et asjaosalised ühisavaldusega välja tulevad. Macron viitas selgelt Donald Trumpile ja tema otsusele kliimaleppest välja astuda. See on vaid üks näide sellest, kuidas suurriikidel on aina raskem ühisosa leida.