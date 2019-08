Esmapäeval avatakse Ehitajate tee liiklusele

Ehitajate tee suusatunneli rajamisega on jõutud järgmisesse etappi ja alates esmaspäevast 26. augustist on tee liiklusele avatud. Jalakäijate läbipääs on tagatud linnapoolsel küljel.

Suusatunneli paigaldamine. Foto: Raepress

Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale terviseradade ja suusatunneli rajamistööd jätkuvad. Ehitustööde ajal võib Ehitajate teel esineda ajutisi liikluskorralduse piiranguid.