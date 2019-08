Sisustaja: spordisaal kümne sammu kaugusel

Sportimise olulisusest on aru saadud ammu, kuid ette­võtteid, kes oma töötajatele treeningtingimused loonud on, väga palju ei jagu. Trend on siiski tõusuteel, kirjutab augustikuu Sisustaja.

Sisemine kultuur innustab