Noor tööstusjuht: vana võitlejate põlvkond meid tulevikku ei vii

Pikalt ees olnud võitlejate põlvkond ei ole võimeline meid tulevikku viima, leiab 27aastaselt Estanci juhiks saanud Mihkel Tammo nüüd, neli aastat hiljem.

„Väga paljud Eesti ettevõtted elavad täna minevikus ja riskivad seeläbi tururaputustes uppimineku või hääbumisega,“ lisab Tammo Tööstusuudistele antud intervjuus. „Eesti vajab noori juhte, see on ainus moodus, kuidas me riiklikult edasi suudame areneda.“