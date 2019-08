EASi lahkuv juht: see kogemus on kindlasti erasektorist erinev

EASist lahkuv Alo Ivask ütles, et lahkumise otsustas see, et uus pakkumine oli igapidi huvitav ja väljakutsuv. Seda, kas tegemist on Coop Eestiga, polnud ta nõus kommenteerima.

Online intervjuu Foto: Veiko Tõkman

Täna tuli teade, et ligi kaks ja pool aastat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (EAS) juhtinud Alo Ivask liigub EASi juhi kohalt erasektorisse.