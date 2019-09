Nädala raadiohitid: edu valem aktsiaturul, spekulatsioon Baltika aktsiatega ja raha teenimisest roheettevõttes

Sellel nädalal haaras Äripäeva raadio kuulajaid enim saade "Lavajutud", mis salvestatud Investeerimisfestivalil. Laval olid investorid Jaak Roosaare, Raivo Hein ning Tõnu Pekk. Foto: Raul Mee

Sel nädalal paelus Äripäeva raadio kuulajaid kõige enam Investeerimisfestivalil salvestatud "Lavajutud", milles Jaak Roosaare, Raivo Hein ja Tõnu Pekk arutasid teemal, kuidas tagada endale õiglane tükk aktsiaturu tootlusest.

Populaarseks osutus ka "Investor Toomase tund", milles jagas kogemust Baltika aktsiaga spekuleerinud investor, kes müümise asemel neid kogemata juurde ostis.

Saates "Cleantech" räägiti, kuidas roheettevõtetega raha teenida ning kas uute ideedega tullakse välja keskkonna parandamiseks või finantskasu nimel.

1. Millist kasu on investoritele tootnud indeksifondid?

Saade on salvestatud Investeerimisfestivalil. Pakume teile kuulamiseks vestlusringi: "Aruka investori taskuraamat" praktikas. Kuidas tagada endale õiglane tükk aktsiaturu tootlusest?

Laval on investorid Jaak Roosaare ja Raivo Hein, vestlust juhib Tõnu Pekk.

2. Baltika suur spekulatsioon ja pensioniplaanid

"Investor Toomase tunnis" jagas enda värsket kogemust Baltika aktsiaga spekuleerinud investor, kes müümise asemel kogemata juurde ostis.

Lisaks arutasime saates neljal teemal: kuhu paneks börsitoimetus enda II samba raha, miks ostis investor Toomas Berkshire Hathawayd juurde, kas peaks märkima LHV aktsiaid ning veel arutasime laste rahatarkuse ja investor Toomase portfelli üle. Saate lõpus kõlasid neli erinevat investeerimisideed.

Saates osalesid börsitoimetuse ajakirjanikud Anu Lill, Liina Laks, Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

3. Kus peitub rohe-start-up'e tehes raha?

Rohetehnoloogia saates tutvustame sel nädalal Eesti parimat rohetehnoloogia ideed Recyclist. Recyclist võitis just Climate Launchpad Eesti finaali ning nüüd käib töö ja suur ettevalmistus Amsterdamis toimuvaks finaaliks. Millega täpsemalt tegeletakse ja milline on idee keskkonna parandamise ning finantsiline plaan, tutvustavad üks idee eestvedajatest Mayri Tiido ning Climate Launchpadi žürii liige, iduettevõtete mentor ja üks Cleantech ForEsti asutajatest Indrek Kelder.

Lisaks räägime külalistega sellest, kuidas üldse roheettevõtetega raha teenida, kas uute ideedega tullakse välja keskkonna parandamiseks või finantskasu nimel ja kas ringmajandus ongi majanduse tulevik.

Saatejuht on Mart Valner.

4. Ettevõtte käekäigu peamised mõjutajad

Investoriteliidu raadiosaates tuleb juttu teguritest, mis mõjutavad ettevõtte käekäiku: ostuprotsessist, juhtimisest, müügist, robotiseerimisest ja tööjõust. Kaasaegse ettevõtte mõjutajatest räägib meile Hanza Mechanics Balti klastri tegevjuht Emöke Sogenbits.

Saatejuht on Mart Opmann.

5. Reaalprojekt: kas järsk või rahulik struktuurimuudatus?

Äripäeva raadios alustas uus põnev saatesari nimega "Minu karjäär". Saates räägime eri valdkondade ettevõtetega nende igapäevaelust, sektori muredest, headest töötajatest ja sellest, kuidas oma kogemuse ja õpitu põhjal veelgi paremini tegutseda. Samuti teeme juttu sellest, kuidas ettevõttes edukalt karjääri teha ja kuidas töötajat selles toetatakse.

Esimeses saates on külas ettevõttest Reaalprojekt firma tegevjuht ja osanik Mikk Reier ning vee ja kanalisatsiooni valdkonna juht Kairi Juurik. Kuuleme, missuguseid tööviise ettevõttes rakendatakse, räägime struktuurimuudatustest ja arutleme selle üle, kui olulised on mitmekülgne töö ja ägedad kolleegid.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

6. Pankrotimeistrite elu tuleb teha kibedamakas

Äripäev kirjutas kaaneloos sellest, et riigikohus otsustas, et möödunud aasta suurima pankrotistuja põgenemine võlgade eest ei pruugi õnnestuda. Firma, mille kaudu Tallink võlga kätte üritab saada, läks pärast kohtuotsust Eesti tuntuima firmade likvideerija Raul Pindi kätte. Saates "Äripäev eetris" rääkisime sellest, miks see riigikohtu otsus on hea.

Nädala kaotajaks valisime audiitorbüroo Deloitte, kes sai see nädal hoiatava kollase kaardi: Eestis langetati esimest korda ajaloos tippaudiitoribüroo kvaliteedimärgist. Nädala võitjaks valisime aga keskmise palka saava inimese, kelle palgatõus jätkab kiiret tempot: tõus on jätkuvalt üle 7 protsendi ning järsku langust ei paista.

Lisaks rääkisime sellest, mida rahvas arvab teisest pensionisambast, neljarajaliste maanteede ehitamisest, ehitusvoo raugemisest ning majanduskasvu pidurdumisest. Nädala olulisemad teemad võtsid kokku Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi, Kristel Härma ja Priit Pokk.

7. Intervjuu: laste provokatsioonidele ei tasu alluda

Kooli alguse puhul käis investor Jaak Roosaare rääkimas lastele rahatarkuse õpetamisest. Intervjuust kuuleb, kuidas lastele "ei" öelda, kui kõrgeks hindab Roosaare õpetajate finantskirjaoskust, kui suurt taskuraha tasub lapsele maksta ning mida lastele raha kohta õpetada tasub.

Hommikuprogrammi juhib Meelis Mandel.

8. Tele2: vaadake vähem inimese oskusi ja rohkem tema suhtumist

Räägime Tele2 personalidirektori Helena Everti ning personaliarenduse spetsialisti ja coach’i Mihkel Joasooga. Teeme juttu ettevõttes hästi toimivast coaching’u-programmist ja arutame, kui oluline on anda üksteisele pidevalt tagasisidet. Samuti selgub, millised on Tele2 eesmärgid praegu ja tulevikus, mida tähendab hea juhtimine ning suurepärane motivatsioonipakett, mille abil asjalikke töötajaid ettevõttes hoida.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

9. Kuidas modernsete töökohtade abil efektiivsemalt äri ajada?

Saates on külas Microsoft Eesti juht Mart Mäe ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino ning teemaks modernne kontorikeskkond ja targa töö vahendid: mis on digitaalsed töökohad ja kuidas need ärile kasuks tulevad, kuidas tööaega efektiivsemalt kasutada, millised tehnoloogilised võimalused on tiimitööks eri ettevõtete vahel.

Saadet juhib Indrek Kald.

10. Kuidas edukas toidutootja kliendid end reklaamima meelitas?

Äripäeva edetabeleid kajastava saatesarja esimeses saates on fookuses toidutööstus.

Kuidas konkurentidest kiiremini kasvada, kliendid oma ettevõtet reklaamima panna ja megatrende ära kasutada, sellest räägib saates Äripäeva Toidutööstuse TOPis kiirelt käivet ja kasumit kasvatav Bon Soya arendus- ja ekspordijuht Karin Miller. Ettevõtte turundustööle aitavad kaasa kliendid, kes toodangut nõutavad ning seda ka reklaamivad.

Mida saab välja lugeda Eesti toidutööstuste majandustulemustest ja mis on sealt puudu, sellest räägib KPMG Baltics partner Hanno Lindpere.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

