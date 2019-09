Raadiohommikus: müügigurude inkubaator ja kuumav kaubandusturg

Nädala esimeses hommikuprogrammis küsime Balti riikide suurima kaubakeskuse Ülemiste Keskuse juhilt Guido Pärnitsalt keskuse järgmiste sammude kohta ning uurime, kas kaubanduspindade turg on nüüd täis saanud.

USAs ukselt-uksele raamatute müümist hinnatakse Eestis kõrgelt müügikoolitusena. Miks see nii on ja mida seal õpitakse, tuleb rääkima Southwestern Advantage'i asutaja Erki Kukk.

Tööampsudest ehk lühikesteks töölõikudeks töökäte leidmise kogemusest räägib hommikuprogrammis Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill, kelle näpuviga üht rakendust kasutades tõi tööle tõelise talendi.

Esmaspäeval esitleb rahandusministeerium värsket majandusprognoosi, mis saab aluseks järgmise aasta riigieelarve koostamisel. Kas sellelt on oodata häid või halbu uudiseid, selgitab rahandusminister Martin Helme.

Äripäeva raadio teise sünnipäeva puhul selgitame ka seda, mis valdkonda tasuks näiteks podcast'ide sektoris investeerida. Sellest tuleb juttu pikaaegse raadiokogemusega, praeguse Äripäeva reklaamijuhi Priit Jõgiga.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

11.00-12.00 "Kuum tool". "Kuumal toolil" istuvad rahandusminister Martin Helme ning riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd, kellega räägime Eesti põhimaanteede neljarajaliseks ehitamisest.

Milliseid alternatiive pakub rahandusministri poolt välja käidud PPP-le Aivar Sõerd? Kes saavad teedeehitusest kasu ja kes neid üldse ehitama hakkavad? Kust leida tööjõudu teid ehitama ning mis saab Rail Balticust?

Loomulikult ei vaata me mööda ka täna avaldatavast rahandusministeeriumi majandusprognoosist, mis paneb aluse tuleva aasta riigieelarvele.

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00-13.00 "Juhtimislabor". Saates on külas Eero Sikka, kelle missioon on aidata organisatsioonidel nende tulemuslikkust oluliselt tõsta. Eero on viimased viis aastat toetanud suuremaid organisatsioone nende fookuse seadmisel ja distsipliini tekitamisel nii Eestis, Euroopas kui ka Aasias.

Seekordses saates räägime võltstööst, kuidas juht või töötaja aru saab, et ta seda teeb ning kuidas selle lahendamiseks tööprotsesse efektiivsemaks muuta. Samuti tuleb saates juttu fookuse seadmisest, distsipliinist ning lühiajaliste eesmärkide olulisusest pikema strateegia elluviimisel.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade keskendub tootmisseadmeid arendavale ja valmistavale ettevõttele HOOB OÜ. Külas on ettevõtte omanik Priit Raid, kes räägib nii ettevõtte sünnist, ettevõtjaks saamisest, aga ka müügist, välisturgudest ja sellestki, mida viis aastat juhina talle õpetanud on. Saatejuht on Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Meie töötempo on aastatega kasvanud – nii juhil kui ka tema meeskonnal tuleb teha üha rohkem ja aina kiiremini. Kuidas see inimesi mõjutab? Kas ajasurve motiveerib või demotiveerib? Kuidas motiveerida inimesi tänapäeva kiirenevas maailmas ja samas tulla toime ületöötamise ohtudega? Nendel teemadel räägib juhtimistreener Hede Kerstin Luik.

Teises saatepooles räägib Aja aeglustamise ühingu asutajaliige Kristjan Otsmann sellest, et iga uue asjaga kaasa liikumine ning pidev soov teha üha rohkem ja paremini muudab elu üha kiiremaks. Ent see pole lahendus, sest inimvõimetel on piirid. Tuntud zenimeistri ütluse kohaselt tuleb iga päev istuda rahulikult käed süles vähemalt 20 minutit ja kiiretel aegadel tuleb selleks võtta vähemalt tund. Kuidas leida tasakaal töö ja puhkuse vahel? Kuidas leida sel kiirteel võimalus hinge tõmmata? Millised on märgid juhi jaoks, et töötajale tuleb anda puhkust?

„Lavajutud“ on salvestatud Pärnu tarneahelakonverentsil.

