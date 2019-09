Valitsus läheb reservide kallale

Rahandusministeerium prognoosib järgmise aasta majanduskasvuks 2,2%. Valitsussektori võlakoormus sel aastal suureneb ja riigi negatiivne rahavoog kavatsetakse katta reservidest.

Rahandusminister Martin Helme Foto: Tanel Meos

Rahandusminister Martin Helme rääkis pressikonverentsil, et majanduskasvu prognoos on märkimisväärselt väiksem, kui varem on prognoositud, ning mingit 5% suurust majanduskasvu Eesti lähiaastatel ei näe. Veel kevadel prognoosis rahandusministeerium järgmise aasta majanduskasvuks 2,7%. Helme sõnul on valitsusel on vaja 2020. aasta riigieelarve jaoks pingutada ja kokkuhoiu kohti tuleb leida 50 miljoni euro ulatuses.