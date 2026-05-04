Tagasi ST INSENEERIA

04.05.26, 15:06 Mustamäe minitehasest Himaalajasse: Eesti inseneride seadmed jõuavad maailma kõige nõudlikumatesse tingimustesse 35 aastat tagasi ei olnud Englol selget turgu ega arusaama, kuhu ettevõtmine lõpuks välja viib. Oli vaid väga tugev tehniline taust, oskus ja harjumus asju ise valmistada ning visa soov mitte kellestki teisest sõltuda. Sellest piisas, et alustada. Täna on Englo portfellis üle 50 arendatud toote. Mustamäel Akadeemia teel valmivaid seadmeid kasutatakse tee-ehituses, kaevandustes, kiirgusmõõtmises ja militaarvaldkonnas ning need on jõudnud Eestist kaugemalegi – näiteks Himaalaja mägedesse.

Englo OÜ tegevjuht Karin Punning ja teine omanik, peakonstruktor Toomas Sõmer aastal 2010. aastal Eurosatoryl, ühel maailma suurimal ja mõjukamal kaitse- ja julgeolekutööstuse messil Prantsusmaal.

“Oleme vaid üks firma teiste paljude seas,” jääb Englo OÜ tegevjuht ja omanik Karin Punning kauaaegsele edukale toimimisele vaatamata sõnades tagasihoidlikuks.

Algus, kus tuli kõik ise välja mõelda

Englo sündis 1991. aasta detsembris ajal, mil polnud olemas ei valmis turgu ega sissetöötatud ärimudeleid. Ettevõtte asutajad Karin Punning ja Toomas Sõmer tulid Eesti Teaduste Akadeemia erikonstrueerimisbüroost, kus tegeleti keerukate elektroonika- ja mehhaanikaseadmete arendamisega. Sealsed kogemused tähendasid küll tugevat tehnilist baasi, kuid mitte just arusaamist, kuidas toimib avatud turg, kus iga otsus võib määrata ettevõtte püsimajäämise.

“Me soovisime sõltumatust,” ütleb Punning. See ei olnud lihtsalt soov teha midagi oma nime all, vaid tahe ise otsustada ja ise vastutada.

Taasiseseisvumise järgses Eestis tähendas see, et iga tellimus oli omamoodi katse, iga projekt uus õppetund ja iga eksimus loomulik osa teekonnast.

“Asusime tootma täpselt seda, mida vajati. Mõõteseadmeid sooviti, kuid neid ei saanud lihtsalt sisse osta, mistõttu pöörduti meie poole väga erinevatest valdkondadest. Ajapikku on välja kujunenud põhiturg, milleks on ehitus, tee-ehitus, radioaktiivne kiirgus, militaar ja kaevandused,” räägib Punning.

Peakonstruktor Toomas Sõmer ja mehhatroonik Pent Laineste seadme välikatsetust ette valmistamas. Tooted, mille on ideest teostuseni valmistanud Eesti ettevõte Englo OÜ.

Uudishimu ei lase paigale jääda

Mis Englot teistest samalaadsetest turul tegutsejatest eristab?

“Tohutu optimism ja uudishimu! Võib-olla oleme seetõttu teistest erinevad ja nii on meie poolt arendatud ja toodetavate seadmete koguarv juba üle 50,“ arutleb Punning.

Uudishimu tähendab Englo jaoks valmisolekut võtta ette ka selliseid projekte, mille lahendus ei ole alguses sugugi selge. See tähendab pidevat õppimist, katsetamist ja mõnikord ka eksimist. Kuid just see hoiab ära rutiini, mida Punning peab üheks suurimaks arengu piduriks.

Idee sünnib ja tõestab end ajaga

Iga seade, mis Englo tootmisest kliendini jõuab, on läbinud pika arendustee – see algab ideest ja lõpeb alles siis, kui töökindlus ja tehnilised näitajad on end täielikult tõestanud.

“See tähendab prototüüpide valmistamist ja katsetamist. Olenevalt toote keerukusest võib see kesta mõnest kuust kuni mõne aastani. Alles vajalike tehniliste parameetrite ja töökindluse saavutamise järel võime seadet juba klientidele tutvustada ja müüa,“ kirjeldab Punning ning lisab, et probleeme nad klientide eest siiski ära lahendada ei saa.

“Meie loodud seadmed aitavad neil seda teha. Näiteks teekatte tasasuse mõõteseadmeteta ei oleks võimalik tagada vajaliku kvaliteediga maanteede ehitust – kiirteedest rääkimata. Peaksime hobusõidukitele tagasi minema.”

Fotod Englo algusaegadest, kui ettevõte oli juba seotud nii kaitseväe kui maanteeametiga ning neile vajalike seadmete väljatöötamise ja valmistamisega. Tallinnas toimunud ehitus- ja militaarnäitustel külastasid neid ka Mart Laar ning Arnold Rüütel:

Eesti tehnoloogia jõudis Himaalajasse ja mainekasse teadusajakirja

Englos valminud tooted jõuavad vahel ka esmapilgul ootamatutesse paikadesse.

Üllatav oli hetk, kui selgus, et Mustamäel valminud seadmetega oli kaardistatud teid Himaalaja mägedes. Teine kord tuli üllatus rahvusvahelisest teadusajakirjast, kus avaldati artikkel nende seadme kasutamisest teekatte tasasuse mõõtmisel ning seda täiesti sõltumatult ettevõttest endast.

Sellised lood annavad indu ja kinnitavad, et loodud lahendused toimivad ka kõige nõudlikumates tingimustes.

Klient ootab täiuslikkust ja seda peab ta ka saama

Englo klient ei ole juhuslik ostja, vaid oma põhitööle keskendunud ja kohusetundlik professionaal, kes soovib pakkuda vaid kvaliteetset tulemust.

“Kordamineku tõenäosus peaks olema 100%. See esitab ka meile väljakutse, kuna vaid kvaliteetsete seadmete abil on võimalik saavutada kvaliteetset tulemust,” ütleb Punning.

Samas ei saa kogu vastutust panna ka üksnes tootja õlgadele. “Kui kasutamisel ei järgita täpseid juhiseid, võivad tekkida eksimused. Seega juhendeid peab alati täpselt jälgima. Siinkohal pean ütlema, et ka mulle ei meeldi juhendite läbitöötamine,” lisab ta ausalt.

Suurem tehas viiks ettevõtte uuele tasemele

Kogu tegutsemise aja on Englo jäänud pigem kompaktseks ettevõtteks, kuid Punningu peas on juba pikka aega olnud mõte, mis ei anna rahu.

“Ma tahan tehast, see on minu suur unistus. Aparaaditehast. Me oleme praegu minitehas, ma tahaksin ikka korralikku.”

Täna tehakse Englos kõik ise – arendatakse, konstrueeritakse, disainitakse, toodetakse ja turundatakse. See annab kontrolli, kuid samas piirab kasvu. Suurem tehas võimaldaks tootmist optimeerida ja viia ettevõtte järgmisele tasemele. Samas on see samm, mis nõuab suuri investeeringuid – mitme miljoni euro jagu – ja selget strateegilist otsust.

“Hea oleks, kui meie oleme ajud ja keegi teine toodaks,” ütleb Punning.

Englo OÜ tegevjuht Karin Punning sooviks keskenduda senisest veelgi rohkem arendustööle.

Nõudlik nii enda kui teiste suhtes

Sama nõudlik, kui on Punning iseenda suhtes, on ta nõudlik ka teiste suhtes.

“Mulle ei meeldi, kui inimesed ei viitsi mõelda,” ütleb ta otse. Tema jaoks on oluline, et inimene oskaks vaadata tulevikku ja valida endale sobiva rolli.

“Ükski inimene ei ole otseselt loll. Ainult siis, kui ta valib vale koha, kus tööle hakata. Iga inimene peab vastavalt oma IQ-le positsiooni valima. Noor juht peab ise lollid otsused läbi kogema.”

Juhtimise kohta ütleb ta veel ühe tähelepaneku: “naised vaatavad kõiki asju korraga, mees vaatab ühte asja korraga. Selles mõttes ütleks isegi, et naised on paremad juhid.“

Muutuva maailmaga tuleb kaasas püsida

Tänane maailm ei tee ettevõtete elu lihtsamaks. Tarneahelad venivad, hinnad kasvavad ja poliitika mõjutab turge rohkem kui kunagi varem.

“Poliitika on väga laia toimealaga ning raskel ajal võib see põhjustada nii uue turu tekke kui ka hästitoimiva turu sulgumise,” ütleb Punning, kes peab käesoleva aasta suurimaks väljakutseks tempot.

“Aeg liigub kiiremini ja ka aju peab kiiremini tegutsema. See tähendab, et arendustöö peab muutuma kiiremaks ja efektiivsemaks ilma, et kvaliteet kannataks. Vigu ei tohiks lubada.”

Teekond, millel ei ole lõppu

35 aastat ei ole Englo jaoks lõpp-punkt, vaid vahepeatus. “Me oleme olnud kogu aeg teel, mille lõppu ei paista ega olegi olemas. Meie pilk on suunatud vaid tulevikku,” ütleb Punning ja lisab, et kuni on olemas sisemine vajadus midagi uut luua, ei ole mingit põhjust peatuda.