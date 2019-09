Riigikohus jättis Aidu tuulikute asjas õiguse Sõnajalgadele

Oleg (punase lipsuga) ja Andres Sõnajalg Eleon Greenist andsid juunikuus pressikonverentsi seoses tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile vastuse andmisega. Foto: LIIS TREIMANN

Riigi taotlus tunnistada kehtetuks vendade Sõnajalgade Aidu tuulepargile antud ehitusload olid lootusetult hilja esitatud ning arendaja ehitusload on praeguse seisuga kehtivad.

Andres Sõnajalg ütles riigikohtu otsuse peale, et tal on hea meel tõdeda, et me elame ikkagi õigusriigis. Järgmise sammuna asuvad arendajad nüüd tekkinud kahjusid kokku arvutama. "Kindlasti esitame riigi vastu nõude."