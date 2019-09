Avaliku sektori palgatõusuks raha ei ole

Martin Helme rahandusminister. Foto: Andras Kralla

Eelarvekärbete valguses on hästi, kui avalikus sektoris jäävad palgalangetused ja koondamised ära, aga palgatõusuks suuremat lootust ei ole.

"Koondamistest või palga vähendamisest me ei räägi, aga tuleb tunnistada, et optimistlikku signaali avaliku sektori palgatõusu kohta ei ole. Olgu selleks siis õpetajad, tervishoid või siseturvalisus. Lõplikult seda soovi me maha matnud ei ole. Riigieelarve läbirääkimistel käib intensiivne töö, kuid iga lisakulu tähendab uute kokkuhoiukohtade otsimist," ütles rahandusminister Martin Helme valitsuse pressikonverentsil.