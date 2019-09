Elame järjest kauem, aga tervena elatud aastad lühenevad

Statistikaameti andmetel oli 2018. aastal meeste oodatav eluiga sünnimomendil 73,9 ja naistel 82,4 aastat. Mõlema soo esindajate eluiga on pikenenud, meestel veidi rohkem. Tervena elavad mehed 52,8 ja naised 55,6 eluaastat. Veel aasta tagasi näitas arvutus meestele ligi kaks ja naistele üle kolme aasta pikemat eluiga tervena.

Foto: Shutterstock

Siiani oleme enamasti saanud rääkida, et Eesti elanike oodatav eluiga ja tervena elatud aastad on kasvutrendis. Värskelt avaldatud näitajate põhjal tuleb nentida, et elame küll kauem, aga haigemana. Naised elavad eeldatavasti keskmiselt kaheksa ja pool aastat kauem kui mehed. Veel kümme aastat tagasi ennustati meestele neli ja naistele kaks aastat lühemat eluiga.