Boris Johnson on valmis võitlema leppeta lahkumise õiguse eest kohtus

Briti peaminister Boris Johnson. Foto: Martin Sylvest Ritzau, Reuters/Scanpix

Briti peaminister Boris Johnson soovib võidelda hiljuti Briti parlamendi vastu võetud seaduse vastu, mis kohustab Johnsonit küsima Euroopa Liidult lisaaega juhul, kui britid ei jõua leppeni oktoobri keskpaigaks.

Johnson on valmis minema kohtusse, et võidelda selle õiguse nimel, et britid saaksid leppeta lahkuda Euroopa Liidus, kirjutab Bloomberg.