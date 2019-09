Rannu: pärisfirmadega juhtuvad ikka uskumatud lood

Foto: Poster

"Mis mind ennast üllatas isegi, et päris maailmas mõne firma areng toimus palju kiiremini, kui filmis või kirjutama asudes ette oskasime kujutada," rääkis ingelinvestor ja filmitegija Rain Rannu sellest, kuidas oli koondada 30 iduettevõtte lugu ühte filmi.

"Ükssarviku" filmi lavastaja rääkis, et eesmärk oli anda läbi huumoriprisma võimalikult autentne pilt sellest, kuidas idufirmade tegemine Eestis päriselt toimub, sealjuures vältida ülimat positiivsust ning ilustamist. "Kõik need lood, mis seal filmis on, neil on mingisugune tõepõhi all, mõnda olukorda on loomulikult liialdatud ja natukene muudetud. Põhiline liialdus on see, et kõik need lood ei ole juhtunud ühe start-up'iga."