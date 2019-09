Raadiohommikus: valitsus vähkreb pensionilõksus

Mart Helme, Jüri Ratas ja Urmas Reinsalu valitsuse pressikonverentsil. Foto: Liis Treimann

Valitsus murrab pead, kuidas täita Isamaa valimislubadus teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest.

Esmaspäeval analüüsime Äripäeva raadio hommikuprogrammis pensioni- ja kindlustussüsteemi eksperdi Indrek Holstiga valitsuse kavandatavate sammude mõju ning jagame soovitusi, mida peaksid poliitikud olemasolevas pensionisüsteemis muutma.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Carina Pajuga räägime sellest, kuidas ja miks tasub ettevõtetes soosida vilepuhumist ning mis teavitamismeetmed Eesti ettevõtetes töötavad ja mis mitte.

Kolmapäeval toimuva Eesti suurima majanduskonverentsi Äriplaan 2020 eel meenutame, mida Eesti äriliidrid aasta tagasi käesolevaks aastaks prognoosisid, ja teeme ülevaate, milliseid ohte ja võimalusi sel aastal konverentsil esinevad ettevõtjad Eesti majanduses näevad.

Hommikuprogrammi juhivad Indrek Mäe ja Aivar Hundimägi.

11.00–12.00 "Kuum tool"

Otsesaates arutlevad riigi tähtsamate maanteede neljarajaliseks ehitamise võimaluste ja vajaduste üle maanteeameti peadirektor Priit Sauk ja Kagu-Eesti ettevõtja ja ettevõtjate nõustaja Kuldar Leis, kes peab nädalas mitu korda Lõuna-Eesti ja Tallinna vahet sõitma.

Nädal tagasi ilmus Äripäeva juhtide ja arvamusliidrite küsitluse põhjal kaanelugu „Maanteed neljarealiseks – kust tuleb raha?“, milles enamik poolesajast vastanust pooldas maanteede laiendamisega kohe pihtahakkamist ja taristuehitamise rahastamist riigilaenu või -võlakirjadega, kui see pole võimalik, siis PPPga. Üksjagu oli ka neid, kes soovitasid kõigepealt eesmärk sõnastada. Kui selleks on näiteks suurema hulga inimeste kiirem ja mugavam punktist A punkti B toimetamine, õnnetuste ja autoliikluse vähendamine, siis ehk tuleks hoopis eelistada raudtee moderniseerimist? Ja kui läheb suuremahuliseks ehitamiseks, kust tuleb tööjõud?

Üritame neile küsimustele Priit Sauki ja Kuldar Leisi abil vastuseid saada.

Saadet juhib Askur Alas.

12.00–13.00 "Juhtimislabor"

Saates kõlab ajajuhtimise koolitaja Kristjan Otsmanni ettekanne "Kuidas jõuda vähemaga rohkem". Ta rääkis sellest, kuidas planeerida oma päevi nii, et oleks aega tähtsate asjadega tegeleda.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris"

Saates on külas metallitööstuse Hyrles OÜ juht Urmo Sisask, kes räägib sellest, miks ettevõte nime vahetab ja milliseid on ettevõtte tulevikuplaanid. Ühtlasi on juttu nii palgarallist kui ka majandusest tervikuna.

Saatejuht on Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud"

Esimesena kõneleb Brandemi tegevjuht Marie Evart.

Kes kunagi tööle kandideerinud, on suure tõenäosusega seisnud silmitsi olukorraga, kus teadmatus palganumbri kohta on tekitanud ebameeldivat tunnet. Kui aga tööandjale helistada ja küsida, kui suur palk on, siis on oht, et värbaja lahterdab tööotsija kahtlaste kandidaatide hulka, keda ei motiveeri töö sisu, vaid kõigest rahanumber. Tööandjad proovivad tihtipeale aga ebamugavast palgateemast rääkimist lükata võimalikult viimasele hetkele. Kuidas ja millal peaks tööandja palgast rääkima, et sellest oleks kasu nii talle endale kui ka kandidaatidele?

Teises saatepooles saab sõna Eversheds Sutherland Ots & Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht Tambet Toomela.

Kuidas isikuandmete kaitse üldmäärus palka puudutab? Kas palgast võib omavahel rääkida? Kuidas lepingus määratleda? Kas on konfidentsiaalne? Kellele tohin öelda? Kuidas rääkida palganumbritest?

Saade on salvestatud konverentsil "Palga päev".

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4Mhz või veebist otsestriimina/järele veebist.