Miks siis kohe nii, Aivar?

Täna sai teatavaks, et lahkunud on endine pangajuht Aivar Rehe. 23. septembrist teadmata kadunud Aivar Rehe surnukeha leiti tema kodu juurest. Aivar Rehe sündis 3. aprillil 1963. aastal. Fotol on Aivar Rehe 2007. aastal Sampo panga juhina. Foto: Veiko Tõkman