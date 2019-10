Kaubanduse 10 kõige rikkamat

Äripäev reastas Eesti Rikaste TOP500, kus oli sees ka mitmed kaubanduse valdkonna tegijad. Toome välja 10 antud valdkonna rikkamat 2018. aasta andmete põhjal, kirjutab kaubandus.ee.

Väino Kaldoja Foto: Marko Mumm

1. Margus Linnamäe. Rikaste TOPis 6. kohal, vara väärtus 257,2 miljonit eurot. Suurim vara on ravimimüügikett Magnum. Juuni alguses suurendas UP Invest Apollo Grupis oma osalust 55%-lt 80%-le. UP Investis on Linnamäe osalus 78% ja Ivar Vendelinil 20%.