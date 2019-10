Rae Kivitehas: toodang sai jälle müügiloa

Septembris müük peatati, kuna augustis Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tellitud ning AS Teede Tehnokeskuses tehtud müürikivide survetugevuse test müürikivile Magna 190 reaplokk hall andis nõrgema tulemuse kui Rae Kivitehas oli antud toote puhul lubanud. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Septembris kvaliteedinõuetele mittevastavuse tõttu müügikeelu saanud Rae Kivitehase kiviplokid said jälle müügiloa, teatas ettevõte. Järelevalveamet selgitas, et mõnedele partiidele kehtib endiselt müügikeeld.

"Võtsime vastu otsuse, et lihtsam on müügikeelu saanud müürikivid ümber deklareerida survetugevusele 14 megapaskalit (MPa), kui et müük seisaks ning äritegevus kannataks vaidluse tõttu – tegemist on tugeva ja kvaliteetse kiviga. Kõik uued betoonmüürikivide partiid deklareeritakse taas 18MPa-le," ütles Rae Kivitehase juhatuse liige Marko Koidu pressiteate vahendusel.