Raadiohommikus puiduettevõtte tähelend Soome

Äripäeva raadio hommikuprogrammi tuleb külla AS Thermory tegevjuht Johann Sulling. Uurime, milliseid perspektiive annab Eesti puidutööstusele enamusosaluse omandamine Jyväskyläs tegutsevas Soome puidufirmas Siparila.

AS Thermory tegevjuht Johann Sulling avab kaarte Soome tegemiste osas. Foto: Andras Kralla

Kaitseuuringute Keskuse teaduri ja kolumnisti Kalev Stoicescuga võtame teemaks Türgi sõjalise suuroperatsiooni Süürias. Milline mõju on kuumal konfliktil maailma poliitikale ja majandusele? Mida peaks tegema Eesti? Hommikuprogrammis räägime ka Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Indrek Mäega, kes toob kuulajani värsked sõnumid Helsingist Nordic Business Forumilt.

Hommikuprogrammi panevad kokku saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“.

Stuudios lahkavad nädala olulisi majandusteemasid Eestist ja välismaalt Äripäeva ajakirjanikud Rivo Sarapik ja Pille Ivask. Saadet juhib Kristjan Pruul.

12.00–13.00 „Läbimurre: Saksa eri“.

Seekord keskendub saade toiduettevõtetele, kes on Saksamaale murdnud. Saate esimeses pooles räägib Tarmo Tuulik ettevõttest Ostseegruene, mis esindab Eesti ettevõtjaid Saksamaal. Väiksemad toidusektori ettevõtted saavad nende kaudu turule siseneda.

Saate teises pooles on külas Maheproteiiniühistust Ardi Oja, kes räägib sellest, miks sakslased just Eesti kanepiseemet armastavad ning kuidas sakslastega kontakti saada. Teine stuudiokülaline on Reet Truuts Balti-Saksa kaubanduskojast, kes soovitab mõningaid messe, kus osaleda, ja räägib Saksa turu potentsiaalist toiduettevõtetele.

13.00–14.00 „Kinnisvaratund“.

Kaubandusturg on muutuste teel. Aina enam on selge, et kõik vanad ja harjumuspärased mudelid enam ei tööta. Üha enam tuleb välja mõelda, kuidas inimesi keskusesse meelitada, et peale ostmise oleks tal seal muidugi ka lõbus.

Viimasel ajal on uued keskused saanud üsna palju kriitikat, "Kinnisvaratunnis" arutleme, mida uued võiksid teha teisiti või kas pigem tuleks neisse suhtuda kui oma ajast ees olevatesse?

Külaliseks Cityconile kuuluvate Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juht Linda Eichler ja Uus Maa Kinnisvarabüroo partner Mika Sucksdorff. Saatejuht Kristi Kool.

15.00–16.00 „Ettevõtlusraadio“.

Investoriteliidu raadiosaates tuleb juttu, kes on äriinglid ja millega nad tegelevad. Mis ettevõttel on sobiv äriinglite poole pöörduda ja mis tingimustel? Sellest kõigest räägib Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni juhatuse liige Ivo Remmelg. Saatejuhtideks on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.