Johnsoni leebumine avab tee Brexiti detailide kokkuleppimisele

Suurbritannia peaminister Boris Johnson on leidnud väljumistee patiseisust Euroopa Liiduga, kuid peab veel Briti parlamendis leidma piisava häälteenamuse, et viia Suurbritannia 31. oktoobril EList välja. Foto: ALASTAIR GRANT

Nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liidu (EL) läbirääkijad andsid eile mõista, et Brexiti leppe sõlmimine on võimalik, sest „intentsiivsete tehniliste“ kõneluste käigus on leitud uusi kompromisse Põhja-Iirimaa tolliküsimuses.

Uued kompromissid avaksid tee detailsemate läbirääkimistele, kuid enne uut kõnelustevooru peab Suurbritannia peaminister Boris Johnson andma ülevaate Briti valitsusele seni tehtud edusammudest. Eelkõige on kõneluste fookuses olnud Põhja-Iirimaa tolliküsimus, mille osas on Brüssel ja London leidnud rohkem üksmeelt, vahendas Bloomberg.