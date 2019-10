Eesti tahab romudest vabanemise teha lihtsaks ja mugavaks

Mahajäetud sõiduvahend Foto: Andres Haabu

Keskkonnaministeeriumi teatel on Eestile oluline, et kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käideldakse keskkonnahoidlikult ja saaks registrist teatavatel juhtudel kustutada ka ilma lammutustõendita. Seetõttu esitab Eesti oma ettepanekud Euroopa Liidu sellesisulise direktiivi kohta.

„Autoromud on reaalne keskkonnaoht ning tuleb kokku koguda ja õigesti käidelda. Parim koht selleks on lammutuskoda. Hetkel on reguleerimata see, mida teha siis, kui mootorsõidukit lihtsalt enam olemas ei ole. See tähendab, et maamunalt kadunud sõiduk jääb n-ö igavesti registrisse ning registris on fantoomautosid,“ selgitas keskkonnaminister Rene Kokk.