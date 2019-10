Masina- ja metallitööstuse TOP: võitja on aastaga palganud ligi 300 töötajat

Masina- ja metallitööstuse TOPis esikoha saavutanud laevaehitus- ja remondifirma LTH-Baas juhi Aleksandr Maljugini sõnul on eduni viinud mitu tegurit korraga.

LTH-Baasi omanik Aleksandr Maljugin Foto: Liis Treimann

LTH-Baasis töötas eelmise aasta lõpu seisuga üle 450 inimese, mis praeguseks on mitmesaja võrra kasvanud. “Oluline on tunda oma valdkonda, kliente ja konkurente ning hoida kõrgel teenuse kvaliteeti. Sellest ei piisa, et juhtkonnal ja omanikul on eesmärgid ning prioriteedid paigas,” ütles Maljugin.