Britid lähevad enne jõule valima

Leiboristide juht Jeremy Corbyn. Foto: PA Images/Scanpix

Briti peamise opositsioonijõu leiboristide juht Jeremy Corbyn teatas, et toetab peaminister Boris Johnsoni ideed korraldada enne jõule valimised.

Corbyn teatas täna pärast kabinetimiitingut, et leiboristid on alati olnud valimisteks valmis ning partei eesmärk on võtta leppeta Brexit laualt maha. Kuna Euroopa Liit andis brittidele pikendust 31. jaanuarini, saavad leiboristid oma plaaniga edasi minna, teatas ta.