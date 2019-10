Äripäeva hommikuprogramm: kuhu palgad liiguvad?

Äripäeva raadiohommikus lahatakse verivärskelt ilmunud palga TOPi Foto: Veiko Tõkman

Neljapäeval ilmuvat Äripäeva palga TOPi ning viimase aja palgaturu trende kommenteerivad Äripäeva raadio hommikuprogrammis SEB analüütik Mihkel Nestor ning Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Allik teeb ülevaate kolmapäeval avalikustatud börsifirmade kvartalitulemustest ning kommenteerib automaailmas terendavat gigantset tehingut.

Hommikuprogrammi juhivad Priit Pokk ja Aivar Hundimägi

11.00-12.00 „Poliitikute töölaud“

Tänases saates tuleb juttu apteegireformist ning selle peatamisest. Kas viimase näol ostis Margus Linnamäe endale soodsa otsuse? Mis saab apteegireformi peatamisel proviisoritest, kes on juba reformiga kaasa läinud ning apteekidesse investeerinud? Kui palju peaks riik üldse ravimiturule sekkuma ning ehk võiks toetada hoopis vaba turgu ning esimese sammuna anda võimaluse soetada käsimüügitablette ka tanklatest?

Need on vaid mõned küsimused, millele koos endise sotsiaalministri Hanno Pevkuri ning sotsiaalkomisjoni liikme Priit Sibulaga vastuseid otsime. Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00-13.00 „Alustava Ettevõtja A&O“

Saatesarja viimases osas räägime õppimisest ehk, milliseid oskuseid ja teadmisi tasub ettevõtlikul inimesel ja juhil nii koguda kui oma töötajaile suunata. Juttu tuleb ka õppimise muutustest ja sellest, milliseid nõudmisi paneb see nii koolile, õppijale kui tööandjaile. Saates on külas EBSi kantsler Mart Habakuk. Saadet veab Rivo Sarapik.

13.00-14.00 „Kullafond“

Kordame eelmise aasta septembris eetris olnud saadet „Kuum tool“, teemaks kas töö on elu mõte. Külas olid SEB analüütik Peeter Koppel ning karjäärinõustaja ja psühholoog Tiina Saar-Veelmaa. Saate formaadis ei vasta saatekülalised küsimustele, vaid oponeerivad, täiendavad ja parandavad töö mõtet puudutavaid väiteid - näiteks kas ettevõtte primaarne eesmärk on kasum, õnnelikud töötajad tagavad eduka ettevõtte ning kas töötajate motiveerimiseks on vaja pakkuda ka võimalust omada osa ettevõttest. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 „Teabevara tund“

Teabevara tunnis räägivad andmekaitse spetsialist Maili Torma Grant Thorntonist ja jurist Silja Hundt Hedman Partneritest küpsistest nii kasutaja poolelt kui ka küpsise paigaldaja huvidest lähtudes: miks me peame pea igal veebilehel küpsistega nõustuma, aga ka köögipoolelt, mida küpsiste panemisel silmas pidada ja millist kasu neist loota. Heidame pilgu ka uuele e-privaatsuse seadusele, mis võib jõustuda juba aasta lõpus. Saatejuht on Äripäeva teabevara toimetaja Piret Frey.

