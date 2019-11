Elektritõukside sünge tulemus Helsingis

Foto: Andrea Panegrossi.Lapre, Scanpix

Helsingi Töölö haiglas on maikuust peale ravil olnud 75 inimest elektritõukeratastega juhtunud õnnetuste tõttu, see aga on jäämäe veepealne tipp, sest sinna jõuavad ravile eelkõige tõsisemate vigastustega patsiendid, kirjutab Helsingin Sanomat.

Patsientidest 33 on vajanud operatsiooni, ütles Töölö haigla peaarst Kaisa Virtanen. Tema sõnul on õnnetusse sattunute keskmine vanus 32 eluaastat.