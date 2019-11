Iraani järsk kütusepoliitika muutus põhjustas hukkunutega meeleavaldusi

Teherani lähistelt kiirteedelt alguse saanud protestiummikud on levinud üle Iraani. Fotol on näha Põhja-Iraanis toimuvat protesti, mille käigus hülgasid paljud autojuhid enda sõiduki. Foto: SIPA/Scanpix

Iraani valitsuse otsus piirata soodusmääraga müüdava kütuse kättesaadavust on põhjustanud USA sanktsioonide surve all olevas riigi laiaulatuslikke meeleavaldusi. Kuigi vägivald on lahvatanud enam kui kümnes Iraani linnas, kavatseb valitsus muudatustega edasi minna ja rahutused jõuga vaigistada.

Täpsemalt vähendab Iraani valitsus igakuiselt autoomanikele soodushinnaga müüdava kütuse kogust 250 liitrilt 60 liitrile. Lisaks sellele vähendati ka soodusmäära – kui varem pidid Iraani autoomanikud maksma sooduskütuse liitri eest 10 00 Iraani riaali ehk 0,27 eurot, siis alates reedest tõusis hind 15 000 riaalile ehk 0,41 eurole. Iga 60 liitrit ületava kütuseliitri eest peab maksma 0,81 eurot, vahendab BBC.