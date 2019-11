Raadiohommikus: uued maksud ja Coop Panga aktsia märkimine

Hommikuprogrammi külalise PwC maksukonsultatsioonide osakonna juhi Hannes Lentsiusega räägime läbi võimalikud maksumuudatused. Foto: Eiko Kink

Hommikuprogrammi külalise PwC maksukonsultatsioonide osakonna juhi Hannes Lentsiusega käime läbi võimalikud maksumuudatused, mida teisipäeval riigikogu saalis arutati. Küsime, mida tooks meile astmeline tulumaks või varade maksustamine.

Koos ajakirjanik Liina Laksiga vaatame üle kõige värskemad maailmauudised.

Eraldi fookuses on ka Coop Panga käimasolev aktsiaemissioon, mida kommenteerib otse stuudiost IPO läbiviimise finantsnõustaja Lauri Lind LHVst.

Hommikut veavad Rivo Sarapik ja Igor Rõtov.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saates tuleb juttu, kuidas selgitavad pangad välja selle, kas laenu sooviv ettevõte suudab seda teenindada. Teemat selgitavad Luminor Eesti krediidianalüüsi osakonna juhataja Mart Onemar ja vanemkrediidianalüütik Roman Raivet.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm aga selgitab saates, mis toimub maailmamajanduses, mis saab palkadest, miks börsid on optimistlikud ja millised on ettevõtete väljavaated järgmiseks aastaks. Saadet veab Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Ideest kasumini". Saates on külas äsja eduka ühisrahastuskampaania lukku löönud ja järgmiste aastate jooksul mitmekordselt kasvada plaaniva kerisetootja Huum asutaja ja juht Siim Nellis. Räägime, kuidas hinge tootearendusele müümine on ettevõtte kasvama pannud, kuidas kiiret arengut juhtida ja mis väljakutsed toob see ettevõtte juhile. Samuti küsime, miks Huum riskirahale "ei" ütles ja ühisrahastust laienemiseks kaasas. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Sisuturundussaade". Uponor Eesti tootejuht Peeter Soovik räägib põrandakütte eelistest, kaasaegsetest lahendustest ning automaatikast. Nutiseadmega distantsilt reguleeritavate võimaluste kõrval on populaarsust kogumas ka põrandakütte juhtimine häälkäsklustega. Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saade keskendub seekord kinnisvara TOPile ja kaubanduskinnisvarale. Vastupidiselt ammu ennustatule ostukeskused Eestis ei kahane, vaid kasvavad. Kuid inimesed ei vaja enam asju, vaid elamusi – sestap ehitavadki ostukeskused kinosid ja batuudikeskuseid. Kaupmeeste jaoks aasta kõige ilusamal ajal on stuudios Rocca al Mare Kaubanduskeskuse kommertsdirektor Helen Metsvaht ja Kaubamaja tegevdirektor Erkki Laugus. Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

