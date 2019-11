Delfi andis sõnavabaduse auhinna Igor Rõtovile

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov Foto: Liis Treimann

20. sünnipäeva puhul otsustas Delfi ja Eesti Päevalehe ühistoimetus tänada ja esile tõsta inimest, kes on viimase 20 aasta jooksul Eestis kõige tulemuslikumalt kaitsnud sõnavabadust ja vaba ajakirjandust.

“Eesti ei oleks vaba ajakirjanduseta ja vaba sõnata võrreldes meie Ida- ja Kesk-Euroopa saatusekaaslastega nii edukas riik, nagu me täna oleme. Kõik, mis tundub või vähemalt seni on tundunud loomulik ja iseenesestmõistetav, nagu vaba ajakirjandus, on mitmes Euroopa riigis palju viletsamas seisus,” sõnas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.