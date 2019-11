Kristjan Thor-Vähi pani oma suurprojektile nurgakivi

Tiskreoja elurajooni arendava Invego juht Kristjan-Thor Vähi ja Harku vallavanem Erik Sandla asetamas nurgakivi. Foto: Liis Treimann

Tiskreoja elurajooni arendava Invego juht Kristjan-Thor Vähi pani täna nurgakivi 400 koduga uuele Tiskreoja elurajoonile Tallinna külje all.

Kristjan-Thor Vähi ütles, et Tallinna lähiümbruse suurima elamuarenduse taga oli algselt veendumus, et on õige aeg tuua tuleviku standardite järgi valmivad kodud laiema hulga inimesteni. “Täna on meil lisaks oma veendumusele olemas ka mitmekordne kinnitus – pool tuhat huvilist, sadakond sõlmitud lepingut ja tuntud kinnisvaraportaali lugejate lemmikarenduse tiitel,” kinnitas Vähi.