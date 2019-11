Raadiohommikus: päris ausalt Tesla Cybertruckist

Cybertruck Foto: Tesla

Räägime neljapäevases hommikuprogrammis uuest masinast.

Arutame kevadel Tesla aktsiale suurt edu ennustanud aktsionäri ja Tesla Eesti fänniklubi juhi Mario Kadastikuga, mida arvata ettevõtte uuest hitt-tootest Cybertruckist ning USA elektriautode tootja aktsia väljavaatest.

Üheskoos Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korvi ja Äripäeva peadirektori Igor Rõtoviga anname avapaugu 15 000 euro suuruse auhinnafondiga Eduka Eesti arvamuskonkursile.

Krüptoturul lahvatanud paanika tagamaid avab krüptoraha liidu üks asutajaid investor Asse Sauga ja verivärsket tööhõiveagentuuride ja renditööjõu konkurentsiraportit analüüsime üheskoos Infopanga konkurentsiraportite projektijuhi Sigrid Kõivuga.

Hommikuprogrammi veavad uudistetoimetaja Kaisa Gabral ja saatejuht Juhan Lang.

10.00–11.00 "Kaubandusest ja meelelahutusest". Saates on külas restoranide Pelm ja Hips Burger esindaja Dmitri Antonov ja Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor, kellega tuleb juttu restoranide positsioonist, väljakutsetest ning konkurentsist.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Kas NATO on ajusurmas ja vajame tõesti plaan B-d? 4. detsembril seisab ees NATO tippkohtumine Londonis. Prantsusmaa president Emmanuel Macron on selle eel lausunud, et allianss on ajusurmas ning Eesti üks koalitsioonierakondadest räägib plaan B vajadusest. Seejuures on Türgi teatanud, et ei pruugi toetada Baltikumi ja Poola kaitseplaane, kui NATO ei asu tema taha Süürias. Meie suurim liitlane USA vaatab aga üha enam sissepoole. Mis saab NATO tulevikust ja kuidas peaks Eesti edasi käituma, arutame riigikogu väliskomisjoni liikmete Raimond Kaljulaidi (SDE) ja Anti Poolametsaga (EKRE).

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Fookuses". Tänane saade keskendub Coop Panga IPO-le. Saates saavad sõna nädalapäevad tagasi Äripäeva üritusel „Kogu tõde Coop Panga aktsiast – märkida või mitte?“ osalenud investor ja Tallinna Tehnikaülikooli investor Kristjan Liivamägi ning Coop Panga juht Margus Rink. Kui Liivamägi esitab analüüsi märkimisel oleva aktsia kohta, siis Rink vastab tema argumentidele.

13.00–14.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas Oot-Oot Stuudio disainer ja tegevjuht Marko Ala, kellega räägime, kuidas mööblitootmises luua premium-disaini, säilitades keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse. Samuti tuleb juttu sellest, millised on noore ettevõtte väljakutsed ekspordiga alustamisel ja välisriikidesse turundamisel ning mida teeb Oot-Oot, et tarbimiskultuuri pidurdada.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Töösuhte lõppemine ei ole alati poolte konsensuslik kokkulepe. Leidub palju põhjuseid, mis saavad lõpuks otsustavaks, et leping tuleb näiteks hoopis üles öelda. Mis tingimustel on töölepingu lõppemine õiguslikult põhjendatud? Kes kaitseb töötajat? Kas tööandjal on ka põhjust kaitset otsida? Töösuhete lõpetamise õiguslikku kunsti selgitab lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK töösuhete valdkonna juht Siret Saks.

Küsib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuula Äripäeva raadiot ja vaata nädala saatekava siit.